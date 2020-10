Carlo Conti, risultato positivo al coronavirus, condurrà comunque la prossima puntata di Tale e Quale Show, e lo farà da casa. Domani, Venerdì, il programma della prima serata di Rai1 sarà presentato in «smartworking», con una modalità del tutto nuova. Questo perché Conti si trova in isolamento precauzionale presso la propria abitazione.

Carlo Conti condurrà Tale e Quale Show da casa: il conduttore in smartworking

A dare notizia della positività al Covid era stato lo stesso conduttore, con un post pubblicato su Instagram. “Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico” aveva fatto sapere il presentatore, che la scorsa settimana aveva incoronato il cantante Pago come vincitore della decima edizione di Tale e Quale Show.

Il programma, però, proseguirà venerdì 30 ottobre con Il Torneo (a sfidarsi saranno i primi sei concorrenti della decima edizione più i primi quattro di quella passata). E Carlo Conti ci sarà. Stando a quanto si apprende, il conduttore guiderà lo show in collegamento da casa, senza ripercussioni sul resto del cast. Il contagio del popolare volto di Rai1 non avrebbe infatti provocato alcun problema alla squadra del programma.

Conti non è il primo conduttore a presentare da casa. La settimana scorsa, per motivi precauzionali, Lilli Gruber aveva presentato da casa Otto e Mezzo così come Myrta Merlino. In questo caso, chiaramente, la particolarità sarà ben maggiore vista la tipologia del programma e la sua collocazione di prima serata.