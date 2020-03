Carlo Pietropoli lascia solo due corteggiatrici in studio: le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi

Uomini e Donne prosegue la sua programmazione e come ogni settimana mette in scena le storie dei suoi protagonisti, che siano del Trono Classico o del Trono Over. In questo caso sotto i riflettori sono corteggiatori e tronisti, che dopo un lunedì infuocato continuano le loro conoscenze che a volte portano a decisioni drastiche.

Le puntate di questi giorni racconteranno il percorso dei quattro tronisti: Giovanna, Sara, Daniele e Carlo Pietropoli. Proprio quest’ultimo sarà protagonista di una decisione netta che stravolgerà in un senso o nell’altro in suo percorso all’interno del Trono Classico di Uomini e Donne. Il tronista deciderà infatti di eliminare tutte le sue corteggiatrici ad eccezione di due.

Cecilia e Ginevra per Carlo

Tutte via: questa la decisione drastica di Carlo Pietropoli, che ha deciso di lasciare in studio solo Cecilia e Ginevra, le uniche due che lo hanno veramente attratto. Una scelta ponderata che lo stesso tronista ha anticipato ai microfoni di Witty TV nella consueta anticipazione del Trono Classico: “Oggi sono un po’ in ansia”, confessa il tronista.

Carlo prosegue: “Sono molto contento da una parte però sono molto in ansia dall’altra. Non dico che ho paura della reazione di certe ragazze ma credo che succederà qualcosa, per come è andata la settimana, anzi questi 10 giorni”. Così Carlo Pietropoli ha di fatto annunciato la decisione di lasciare in studio solo Cecilia e Ginevra: chissà le altre come la prenderanno.