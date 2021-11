Caro Bollette, Cingolani: “Con l’apertura del gasdotto ‘Nord Stream’, il prezzo del gas scenderà”

“Noi siamo deboli perché importiamo l’energia da tutte le parti. Per cui in generale il nostro energy mix deve cambiare e la nostra politica energetica deve migliorare. Quanto al nucleare bisogna continuare a studiare e a sviluppare, lo dicono tutti. Ci sono diverse tecnologie e la fusione sarà quella che un giorno probabilmente risolverà i problemi, vedremo tra quante decadi”. Così il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo a Radio Capital sull’energia ed i maxi rincari delle bollette.

Energia e caro bollette, Cingolani: “Speriamo che con l’accensione del Nord Stream si torni a prezzi accettabili”

Caro bollette che, rivela il ministro: “Dipende dall’aumento enorme del prezzo del gas: l’80% dipende da questo e il 20% dall’aumento del prezzo dell’anidride carbonica che viene prodotta in tutti i processi che bruciano carboni fossili. Ora la speranza è che nella seconda metà del prossimo anno il prezzo del gas scenda anche in concomitanza dell’apertura del Nord Stream, il gasdotto che porta in Germania, anche se i tedeschi sembrano mettere in dubbio la sua apertura“.

Energia e caro bollette, Cingolani: “Nucleare? La mia risposta è convintamente sì purché si studi”

Infine, secondo Cingolani “Oggi è il momento di investire nelle tecnologie che ci permetteranno in futuro di accelerare”. Sul nucleare, dunque, “la mia risposta è convintamente sì purché non si vada a slogan o a vecchie tecnologie ma si studi. E’ arrivato il momento di studiare, sviluppare e fare innovazione”.

