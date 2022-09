Caro bollette luce e gas, Germania vara piano da 65 miliardi

(Adnkronos) –

La Germania vara il piano contro il caro bollette di luce e gas. I partiti che compongono la coalizione al governo in Germania hanno concordato un piano di sostegno per oltre 65 miliardi di euro contro il caro vita. Nel paese, come in molti altri stati europei, il potere d’acquisto della popolazione si sta riducendo a causa dei prezzi dell’energia alle stelle e dell’impennata dell’inflazione.

Intanto, il livello degli impianti di stoccaggio del gas in Germania ha superato l’85%, come ha riferito il ministero dell’Economia tedesco su Twitter.

Il governo tedesco aveva stabilito con decreto che la soglia dell’85% dovesse essere raggiunta entro il 1° ottobre, quindi l’obiettivo è stato centrato con un mese di anticipo. Tuttavia, i livelli di riempimento potrebbero scendere nuovamente.

Secondo il direttore dell’Associazione federale degli operatori del settore Ines, Sebastian Bleschke, gli impianti di stoccaggio continueranno a essere riempiti perché attualmente la Germania riceve molto più gas da Norvegia, Belgio e Paesi Bassi. Tuttavia, precisa, Bleschke, “se la fornitura di gas russo dovesse essere interrotta in modo permanente, il prossimo obiettivo del riempimento del 95% entro il 1° novembre potrebbe essere raggiunto solo con molti sforzi”.