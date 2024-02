Cartelle pazze – “Annullata una bolletta da oltre 2mila euro, ed un atto di messa in mora: il pagamento non era dovuto”, grazie al Codici

Una richiesta a quattro cifre cancellata grazie all’intervento di Codici. Si è risolta così, con una vittoria su tutta la linea, l’azione intrapresa dall’associazione per assistere una consumatrice di Verona che si è vista recapitare una richiesta di pagamenti arretrati da una compagnia energetica per un totale di oltre 2mila euro.

Annullata bolletta salata grazie al Codici: “Abbiamo studiato le carte e dalla documentazione è emerso che in realtà era stato già tutto pagato”

Come racconta Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici, “Parliamo di una somma importante, ed è facile comprendere la preoccupazione della nostra assistita. Bisogna considerare che ha anche ricevuto un atto di messa in mora. Abbiamo studiato le carte e dalla documentazione è emerso che in realtà era stato già tutto pagato. Ci teniamo a sottolineare un aspetto: la società si è dimostrata estremamente collaborativa ed in pochi giorni siamo riusciti a risolvere la situazione. Non è un dettaglio, perché spesso capita invece di scontrarsi con comportamenti quasi ostruzionistici”.

Annullata bolletta salata grazie al Codici: “Questa vicenda deve servire anche da insegnamento per i consumatori. Quando i conti non tornano verificate la propria posizione”

L’intervento di codici, quindi, ha portato alla cancellazione del corrispettivo stampato sulla bolletta della cliente e la cifra non è stata più richiesta.

“Questa vicenda – evidenzia Giacomelli – deve servire anche da insegnamento per i consumatori. Quando i conti non tornano, quando le richieste delle compagnie non sono corrette è sempre bene verificare la propria posizione. Non bisogna subire passivamente richieste di pagamento che magari possono anche spaventare perché accompagnate dalla minaccia del distacco della fornitura. Ci sono esperti in grado di fare chiarezza e di risolvere problemi che sembrano intricati, come in questo caso”.

A tal proposito ricordiamo che l’associazione codici fornisce assistenza con i propri esperti in caso di problemi con la bolletta o con il contratto.

È possibile richiedere chiarimenti e supporto telefonando al numero 065571996 o scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

Max