CasaPound, Raggi: “Se rieletta, da lì andranno via”

“L’unica certezza è che se io verrò rieletta sindaca CasaPound da lì andrà via. Mettetevi pure l’anima in pace fascisti del terzo millennio. A Roma non c’è posto per voi’”. Così, in un tweet, la sindaca di Roma Virginia Raggi replica alle parole di Simone Di Stefano, intervenuto a Direzione Rivoluzione, la festa nazionale di CasaPound in corso a Grosseto.

“Tutta la vita di Virginia Raggi negli ultimi cinque anni è stata riempita solo dal pensiero di Casapound. Tuttavia, CasaPound è lì da 18 anni e ci rimarrà per sempre. Anche quando Raggi, Gualtieri e tutti gli altri non ci saranno più”, ha detto Di Stefano.