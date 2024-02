Case Popolari Ater Roma – Raggi e De Santis: “Sulle assegnazione Gualtieri e Zevi sono i peggiori difensori di se stessi”

“In merito all’assegnazione degli alloggi popolari Ater, pur ritenendo folle l’idea di Rocca di creare una nuova lista, l’assessore al Patrimonio Zevi e il sindaco Gualtieri sono i peggiori difensori di se stessi e non risultano credibili.

Solo nelle 4 torri Ater a Tor Bella Monaca, ci sono 24 alloggi vuoti, alcuni da settembre 2021, dei quali peraltro abbiamo chiesto conto a Zevi e a Gualtieri da tre mesi e loro non si sono degnati né di rispondere, il che sarebbe il meno, né di assegnarli ai nuclei legittimamente collocati in graduatoria.

Lo dicessero alle 16mila famiglie che sono pazientemente in attesa da anni che per questa Giunta solo gli occupanti hanno diritto di andare in una casa popolare, come abbiamo visto bene dagli scambi in chat“.

Così in una nota congiunta l’ex Sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S) e il capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

Max