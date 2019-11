Case popolari: Campidoglio, più risorse per manutenzione

Il Comune di Roma ha speso negli ultimi due anni oltre 4 milioni di euro per la manutenzione ordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Solo grazie alla sottoscrizione dei contratti con le aziende si è potuto dare corso agli interventi attesi da anni.

Nel X municipio a Ostia, in particolare in via Vasco de Gama e zone limitrofe, sono stati eseguiti nelle settimane scorse diversi interventi dopo la caduta di parte dell’intonaco delle facciate. Nello stesso municipio, per alcuni immobili di proprietà privata adibiti ad alloggi ERP dalle precedenti amministrazioni, sono in essere contenziosi per i mancati lavori, dovuti direttamente dalla proprietà.

Per gli interventi in manutenzione straordinaria, invece, il Dipartimento Simu esegue lavori su immobili che hanno subito gravi danni strutturali: due di questi sono in via Sebastiano Satta e via Costantino, nel IV e VIII municipio. Nel primo caso sono in corso interventi di riqualificazione completa per problemi di infiltrazioni d’acqua nei soffitti, per il deterioramento del pavimento e delle pareti interne dello stabile e sui muri perimetrali del terrazzo. Per l’appartamento di via Costantino, invece, il lavoro è stato necessario dopo un incendio che lo ha gravemente danneggiato. Prevista la demolizione e ricostruzione di alcuni tramezzi e della pavimentazione, per ripristinare le condizioni di agibilità della struttura. Oltre a questo, saranno sostituiti gli infissi esterni e interni, cambiati tutti gli impianti di riscaldamento e sarà effettuato il consolidamento dei solai dopo le prove di carico necessarie. L’importo dei lavori per entrambi gli appartamenti è di 300 mila euro.