Caso Balocco, Gasparri: “Ferragni ha seguito il mio consiglio”

(Adnkronos) – “Questa mattina, alle nove, durante la diretta di Agorà, ho consigliato (a Chiara Ferragni, ndr.) di fare un assegno a quei bambini e a chi li cura per fare bella figura, così avrebbe avuto un argomento per i giudizi di appello. Vedo che ha seguito il mio consiglio”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri commentando la decisione dell’imprenditrice e influencer di annunciare la donazione di un milione di euro all’ospedale infantile di Torino per sostenere le cure dei bambini.

“La Ferragni probabilmente ha più guadagni che followers e, qualche giorno fa, è stata protagonista di una vicenda spiacevole, di cui forse non avrà colpe, per quanto riguarda un’attività di beneficenza. Ovviamente essendo personaggi pubblici, come noi politici, sono quotidianamente esposti a critiche”.

“Se ascolta me finalmente inizierà a fare cose positive nella vita” aggiunge.