Cassano choc Vs Mourinho: “Ha vinto perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. I trofei se l’infili nel cu…o”

“Non ha vinto nemmeno la Coppa di Lombardia, al Real Madrid lo ricordano solo per la giacca. Ha 40 anni, io 60: stia attento, poi capita come nel 2013 quando arriva un Livaja…“, così sabato scorso a Torino l’allenatore giallorosso, Josè Mourinho, commentando una dura diatriba che Cassano – allora in forza all’Inter – ebbe con Livaja.

Cassano Vs Mourinho: “Solo io dico gli dico la verit°: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso”

Avvicinato quindi da Valerio Staffelli di ‘Striscia’, pronto a consegnargli il tapiro per l’ennesima ‘cassanata’ (fra l’altro subito commentata dall’asso barese in quel di ‘BoboTv’ e poi sui social), Cassano ha pensato bene di ‘metterci il carico da 12’, affermando che “Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso“.

Cassano Vs Mourinho: “Io non ho vinto niente? I suoi trofei può metterseli nel culo. Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta”

Ma non solo, ‘Fantantonio’ ha anche tenuto a replicare all’accusa cocente del portoghese, secondo il quale non ha mai vinto niente: “Mourinho i suoi trofei può metterseli nel culo. Dice che devo stare attento a quello che dico? Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta, come già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United: che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto“.

Cassano Vs Mourinho: “E’ fuggito ogni volta che vedeva il ‘Tapiro’? A scappare via sono i cagasotto e i conigli”

Dopo la consegna del ‘prestigioso trofeo televisivo’, Staffelli ha rivelato al barese che più volte ha cercato di avvicinare il mister portoghese per consegnargli il ‘Tapiro’, ma senza riuscirci, perché ogni volta fuggiva via. “A scappare via sono i cagasotto e i conigli“, ha quindi esclamato Cassano, stringendo tra le braccia il suo 19imo ‘Tapiro’.

Max