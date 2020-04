‘C’è la faremo’, cosa si nasconde dietro il cartellone di San Benedetto: la rivelazione di GTA Sun Beach

Un misterioso cartellone è spuntata a San Benedetto poche ore fa. “C’è la faremo”. La scritta richiama l’ormai noto motto che ci accompagna da alcune settimane ma allo stesso tempo contiene un evidente errore ortografico. Un apostrofo e un verbo essere di troppo che hanno scatenato l’ironia del web.

Ce la faremo ormai scritto ovunque. Lo ripetono in televisione e su internet, arrivano centinaia di messaggi tramite Whatsaap e sui social. Insomma, quasi impossibile non imbattersi almeno una volta al giorno nello slogan che cerca di infondere un po’ di ottimismo in un momento così nero. Per questo la scritta sbagliati sul cartellone a San Benedetto ha avuto un risalto così vasto. Quello che tutti non sanno, però, è che l’errore è voluto.

L’iniziativa di Sun Beach

A poche ore dalla comparsa del cartellone e la seguente eco mediatica, è arrivata la ‘rivendicazione’ dell’errore ortografico. La pagina Facebook GTA Sun Beach ha infatti svelato l’arcano con un messaggio che risulta comunque abbastanza criptico: Questa la dedichiamo a tutti quelli che ci hanno detto come dobbiamo spendere i nostri soldi”.

Continua il messaggio: “A quelli che hanno commentato inca**ati ma scrivendo male in italiano, a quelli che ci hanno insultato, ai cugini ascolani che l’hanno condivisa a morte per sfotterci, a quelli che facevano bene a darci i soldi per la web serie perché co’ 15 euro e mezza giornata di lavoro abbiamo mandato Sun Beach sulle pagine nazionali di tutto il web”, conclude la nota su Facebook.