Celentano torna su Canale 5, speciale Rock Economy: le canzoni della serata

Adriano Celentano torna in TV, anche se non in diretta. Il Molleggiato sarà protagonista stasera in prima serata su Canale 5 con Speciale Rock Economy. Il concerto che ha segnato il suo ritorno alle esibizioni dal vivo dopo 8 anni di stop. La prima proposizione dell’evento è data 2021, Mediaset ha deciso di rispolverarla ora che le novità scarseggiano.

L’emergenza coronavirus ha infatti limitato le registrazioni di programmi di successo come Uomini e Donne, Verissimo e show per la prima serata, per questo la rete ammiraglia Mediaset deve ricorrere ai ripari mandando in onda programmi di repertorio, come appunto il concerto di Adriano Celentano all’Arena di Verona.

Adriano Celentano, la scaletta del concerto

Speciale Rock Economy sarà uno show dedicato al concerto di Adriano Celentano, che nel 2012 fece registrare un boom di ascolti che ha spinto Mediaset a puntare a ancora sulla carta Molleggiato ora che le novità scarseggiano. Per chi avesse voglia di tornare ad intonare le canzoni del celebre cantante stasera in prima serata su Canale 5 è l’occasione giusta.

Di seguito la scaletta del primo appuntamento con Speciale Rock Economy, durante il quale Celentano canterà il meglio del suo repertorio:

Prima parte:

Svalutation

Rip it up

Si è spento il sole

La cumbia di chi cambia

L’emozione non ha voce

Io sono un uomo libero

Pregherò

Ragazzo del Sud (registrazione originale)

Seconda parte:

L’artigiano

Cammino

Il ragazzo della via Gluck

Scende la pioggia feat. Gianni Morandi

La mezza luna feat. Gianni Morandi

Ti penso e cambia il mondo feat. Gianni Morandi