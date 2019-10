Celtic-Lazio, i convocati di Inzaghi

Luis Alberto e Radu non partono per la Scozia. E’ questa la notizia emersa a seguito delle convocazioni diramate da Simone Inzaghi in vista della gara di Europa League contro il Celtic. L’allenatore biancoceleste concede quindi un turno di riposo ai due giocatori, che torneranno freschi per la delicata trasferta di Firenze.

Di seguito i convocati di Inzaghi:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile