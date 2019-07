Chi è Alessio Bruno, protagonista di Temptation Island arrestato per droga

Dal successo televisivo all’arresto per droga. Due anni fa Alessio Bruno era diventato uno dei volti dell’estate grazie alla partecipazione al seguitissimo programma Temptation Island, ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, da poche ore è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e condannato per direttissima a due anni e otto mesi di carcere.

Una notizia improvvisa che ha sconvolto il mondo dello showbiz, il 31enne romano è stato colto in fragrante mentre stava vendendo delle dosi di cocaina nella zona di Tiburtina a Roma, dopo un’operazione di pedinamento che andava avanti ormai da settimane. In tribunale Bruno ha giustificato così i suoi torbidi affari: “Da circa un mese ho iniziato a spacciare perché la mia nuova fidanzata guadagna di più”.

Alessio Bruno, da calciatore e spacciatore

Trentuno anni, romano, muscoloso e con tanta voglia di emergere. Alessio Bruno era apparso così durante la partecipazione a Temptation Island, il programma a cui deve la sua impennata di popolarità che lo ha portato a diventare anche un influencer. Un business che evidentemente non bastava però a finanziare il suo tenore di vita fatto di viaggi da sogno e serate esclusive.

Il fidanzamento con la bella Eleonora D’Alessandro, modella e presentatrice, deve inoltre aver acuito la voglia di emergere di Bruno, a cui non bastavano più i guadagni derivanti dal suo negozio e dalla nuova vita di influencer, decidendo così di entrare nel mondo dello spaccio per potersi permettere il tenore di vita instaurato con la sua nuova fiamma. Da calciatore a spacciatore: il 31enne infatti giocava nella squadra romana del Casal Barriera, poi l’ingresso a Temptation Island ha cambiato i suoi piani. Ora la sua vita è stata stravolta di nuovo, ma all’orizzonte adesso non c’è più il successo.