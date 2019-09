Chi è Ciro Petrone, da Gomorra alla fuga a Temptation Island

Dalla strada al cinema grazie a Gomorra. Così Ciro Petrone è diventato noto al grande pubblico. L’attore napoletano, classe 1987, è ora uno dei protagonisti di Temptation Island Vip e ieri sera è stato protagonista di una fuga d’amore che ha appassionato e sconvolto i telespettatori.

Il giovane, infatti, preso dalla frenesia di rivedere la fidanzata Federica Caputo, che in precedenza aveva rifiutato il falò di confronto, è scappato dal proprio villaggio per fare irruzione in quello dell’amata. Il tutto ripreso dalle telecamere che hanno immortalato una scena degna del miglior blockbuster americano.

Gli agenti della sicurezza hanno infatti in più modi cercato di placcare Ciro Petrone, che con una progressione da rugbista ha evitato di essere acciuffato fino a raggiungere il suo scopo: l’attore è infatti riuscito a raggiungere la ragazza che ha però preso benissimo il suo gesto: “Tu non mi rispetti”, gli ha detto.

Chi è Ciro Petrone

Anche Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma, si è scagliata contro Cito annunciando la sua eliminazione da Temptation Islan Vip: “Devi abbandonare il programma”, la decisione perentoria. Finisce quindi dopo appena una settimana l’avventura di Ciro Petrone a Temptation Island.

L’attore di 31 anni fin da piccolo aiutava la famiglia lavorando in una frutteria e inseguendo il sogno di diventare attore. L’occasione gli capita nel 2008 con il film Gomorra, in cui interpreta il giovane camorrista Pisellino. Quella parte lo consacra come uno dei migliori giovani attori italiani e da lì inizia la sua carriera fatta di film e partecipazioni a serie tv.

Nel 2009 partecipa anche al reality show La Fattoria, arrivando quinto. A dicembre sarà invece nelle sale insieme a Roberto Benigni nel film Pinocchio. La sua avventura a Temptation Island Vip non è stata invece un successo, durata appena pochi giorni e finita con una fuga d’amore.