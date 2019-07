Chi è nato oggi 23 Luglio: vip, personaggi, illustri e storici. Ecco l’elenco dei ‘compleanni’ di oggi

Chi è nato il 23 Luglio? Come sempre, ogni giorno, si festeggiano i compleanni di numerosissime persone in tutto il mondo.

Chi sono le persone famose nate il 23 luglio? Ecco un elenco dei nati ‘oggi’, ovvero il giorno 23 Luglio.

Chi è nato oggi 23 Luglio. Elenco e breve biografia dei personaggi celebri nati in questa giornata

Il primo a cui facciamo gli auguri è Edoardo Bennato, notissimo cantautore italiano celebre per alcuni pezzi intramontabili come Viva la Mamma, l’isola che non c’è o il Gatto e la Volpe.

Nato il 23 luglio 1949, è divenuto un vero e proprio genio assoluto sempre all’insegna della sperimentazione musicale che sapesse mescolare la napoletanità a suoni e intuizioni americane. Tra favole e ritmi avvolgenti, Bennato ha intrattenuto intere generazioni.

Nato il 23 Luglio anche uno degli attori comici più noti al grande pubblico: Massimo Boldi, il cui compleanno cade il 23 luglio 1945.

Massimo Antonio Boldi nasce a Luino (VA) il giorno 23 luglio 1945. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo come batterista, prima del grande amore per la comicità.

Il suo gruppo viene chiamato a esibirsi al Derby di Milano, luogo da cui partirà la carriera. Presto le doti di figura camaleontica nel mondo della comicità gli aprirà le porte de teatri, degli spettacoli e del cinema e della tv. Celebre il suo sodalizio con Christian De Sica con i famosi cinepanettoni.

Compiva gli anni oggi anche a Raymond Chandler nato il 23 luglio 1888 e 26 marzo 195. Il giallo a tinte forti fu l’architrave della produzione dello scrittore statunitense autore di numerosi e fortunati romanzi gialli e polizieschi.

Avrebbe compiuto gli anni oggi anche l’attore americano Philip Seymour Hoffman. Nato il 23 luglio 1967, il celebre attore è morto il 2 febbraio 2014 in circostanze a dir poco controverse.

Philip Seymour Hoffman nasce il 23 luglio del 1967 a Fairport, nello stato di New York. Il padre viaggia molto per via del suo lavoro di rappresentante informatico, ma presto la vena artistica lo domina: la carriera sarà fulminante e rapida, come anche purtroppo la sua inattesa fine.

E compie gli anni anche la conturbante Monica Lewinsky nata il 23 luglio 1973. Psicologa è, oggi, personaggio noto ai più per le notissime vicende del sexy gate col presidente Usa dell’epoca, Bill Clinton.

All’epoca Monica era una stagista della Casa Bianca, ed è diventata famosa per la sua relazione con l’ex-presidente americano Bill Clinton che quasi costò la poltrona di quest’ultimo.

E’ nata il 23 luglio 1973 e all’epoca dei fatti, poco più che ventenne, venne coinvolta in situazioni di intimità col presidente democratico, divenendo famosa in tutto il mondo.

Lo è per ben altre ragioni Sergio Mattarella. Il 12° presidente della Repubblica Italiana è nato il 23 luglio 1941 a Palermo: figlio di Bernardo (che parlamentare della Dc, sottosegretario e ministro) e fratello di Piersanti (che a sua volta entrerà in politica), oggi Mattarella è l’emblema dell’Italia attraverso il suo modo autorevole, serio e equilibratore di gestire la massima carica dello Stato.

Il titolare del Quirinale è, appunto, il Presidente numero 12 della Repubblica sorta dalle ceneri dell’Italia post bellica e dalla fine della monarchia.

A livello storico, cadeva oggi il compleanno del nobile italiano Francesco Sforza, nato il 23 luglio 1401 e morto poi l’8 marzo 1466.

Personaggio storico di spicco, membro delle corte reale meneghina Francesco Sforza nacque a San Miniato (Pisa) il Chi è nato oggi 23 Luglio

Fu sia uomo di armi che politico di grande influenza e dette inizio alla celebre dinastia degli Sforza nella città di Milano.