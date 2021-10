Choc a Milano: teneva il cadavere della madre nell’armadio per continuare ad intascarsi la pensione

Dopo aver superato l’enorme choc destato dalla raccapricciante scoperta, ha fatto leva su tutte le sue forze per correre a raccontare ai carabinieri quando scoperto, circa il suo compagno.

Così, ricevuta l’inquietate segnalazione, i militi della stazione di Corsico – nel milanese – sono accorsi a casa di un 50enne dove, occultato all’interno di un armadio, ‘custodito’ da sacchi di plastica, argilla e legno, era nascosto il corpo della madre dell’uomo.

Nessun serial killer stile Psyco, ma la squallida – e macabra – ‘pensata’ di un nullafacente

Nessun delitto stile Psyco (nella foto l’attore protagonista del celebre film, Anthony Perkins), ma non per questo meno grave: deceduta ‘due anni fa’ per cause naturali la madre 80enne, per non perdere i 1.700 euro mensili di pensione, l’uomo ha ‘pensato bene’ di non denunciarne il decesso per continuare ad intascarsi la generosa sussistenza.

In attesa dei riscontri autoptici, sequestrati l’abitazione ed i conti correnti del 50enne

In attesa dei riscontri medico-legali, che sono stati affidati al laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Istituto di Medicina Legale di Milano, il 50enne (per il quale è scattato il sequestro dei conti correnti), è stato deferito in stato di libertà per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello stato. Ma non solo, anche l’abitazione dove viveva con l’anziana madre è stata sequestrata. Dunque sarà lui ora a dover trovare anche solo un armadio… per sopravvivere!

Max