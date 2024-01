Choc a Morlupo: torturato fino alla morte, un gatto è stato ucciso da un gruppo di adolescenti con i petardi, denuncia la Lav

“Il 2024 si è aperto con quattro casi di grave maltrattamento o uccisione di cani e gatti in meno di 30 giorni e menzioniamo solo quello saliti alla ribalta della cronaca, ma sono moltissimi quelli di cui non abbiamo notizia”.

Come ben spega la Lav, “Il bollettino di maltrattati e uccisi è ormai settimanale” dunque, rimarcano, “chiediamo al presidente della commissione giustizia, ciro maschio, di tenere fede alla promessa di inserire la proposta di legge contro i maltrattamenti all’ordine del giorno della prossima settimana”.

Morlupo, l’atroce morte di un gatto torturato con i petardi da un gruppo di adolescenti

Come dicevamo, in ordine di tempo, il caso più recente è avvenuto a Morlupo, in provincia di Roma, dove un gatto è stato torturato fino alla morte con i petardi da un gruppo di adolescenti. Il suo corpo è stato trovato abbandonato come un rifiuto, con segni inequivocabili di bruciature ed esplosioni.

Animali maltrattati ed uccisi, la Lav: “Questo bollettino dell’orrore che scandisce le settimane dall’inizio del nuovo anno deve essere interrotto”

Dunque, tengono a rimarcare ancora dalla Lav: “Questo bollettino dell’orrore che scandisce le settimane dall’inizio del nuovo anno deve essere interrotto: chiediamo ancora una volta al Presidente della Commissione Giustizia, Ciro Maschio, di mantenere fede a quanto dichiarato nella trasmissione ‘Animali e Palazzi’ di Radio Parlamentare dove è intervenuto il 17 gennaio insieme al Presidente LAV, Gianluca Felicetti. Maschio ha infatti dichiarato che concorda ‘sull’esigenza di agire e intervenire quanto prima sul tema dei maltrattamenti, proprio in vista di una recrudescenza di episodi di crudeltà’, e che quindi già dalla prossima settimana la proposta di legge contro i maltrattamenti sarà all’ordine del giorno della Commissione”.

A tal proposito nei giorni scorsi la LAV ha lanciato una petizione per sostenere la richiesta di una legge realmente efficace per contrastare il maltrattamento animale: www.lav.it/maltrattamenti Max