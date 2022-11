Cicculli: “Commissione Pari Opportunità al lavoro per il rilancio dei servizi di medicina territoriale”

“La necessità di rilanciare i servizi di medicina territoriale, in ottica di genere, è stata al centro della Commissione Pari Opportunità che si è tenuta oggi. Le due mozioni in discussione – presentate dalla consigliera De Gregorio e dai consiglieri Nanni e Carpano della lista Calenda – ci hanno permesso di tornare sul lavoro svolto dalla Commissione su questa tematica nelle scorse settimane.

Ok alla proposta “Tampon box” per la distribuzione dei prodotti igienico sanitari a titolo gratuito nei consultori, nelle strutture capitoline, scuole superiori e università, da integrare anche in base ai contributi venuti dalle commissioni dei municipi.

Tra i prodotti in distribuzione è utile che vi siano, anche per esigenze di salvaguardia ambientale, prodotti mestruali riutilizzabili e prodotti contraccettivi come preservativi femminili e maschili.

La mozione sulla piena applicabilità della Legge 194, attraverso la diffusione sui canali di comunicazione istituzionali delle informazioni sulle attività che vengono portate avanti nei consultori e nelle strutture sanitarie presenti sul territorio, ci ha offerto lo spunto per evidenziare il lavoro svolto dalla Commissione per il superamento di alcune criticità.

La giusta esigenza di informazione e trasparenza dei dati va integrata con temi di stretto interesse comunale. L’indagine sullo stato dei servizi nei consultori ci indica quali sono le problematiche da affrontare e risolvere al più presto a cominciare dalla necessità di immobili adeguati che consentano una piena accessibilità, spesso gli stessi locali troppo angusti non consentono di erogare i servizi.

A questo si aggiunge la necessità di personale adeguato alle esigenze della popolazione sia in termini numerici che di formazione. Necessario infine lavorare affinché sia raggiunta una piena omogeneità dei servizi erogati, tra le varie Asl, che non sempre viene garantita. A questo fine considero molto importante il ruolo che dovranno svolgere i referenti del Sindaco per le tre Aziende Sanitarie Locali presenti sul territorio di Roma Capitale. Sono queste le prime condizioni per un pieno rilancio dei servizi di medicina territoriale”.

E’ quanto dichiara in una nota la presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli

