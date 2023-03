Cina-Russia, Xi da Putin: il piano di Pechino per la crisi ucraina

(Adnkronos) –

“La Cina ha sempre sostenuto una posizione obiettiva e imparziale. Non esiste una soluzione semplice a un problema complesso”. Ad affermarlo è il presidente cinese, Xi Jinping, in un articolo pubblicato da ‘Rossijskaja Gazeta’ a poche ore dalla sua visita a Mosca, dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Nell’articolo, spazio alle relazioni Cina-Russia e alla crisi ucraina.

“Siamo convinti che una via d’uscita razionale dalla crisi ucraina e un percorso verso una pace duratura e la sicurezza universale nel mondo saranno trovati se tutti saranno guidati dal concetto di sicurezza comune, integrata, congiunta e sostenibile, continuando il dialogo e le consultazioni in modo equo, prudente e pragmatico”, la posizione del presidente cinese.

“Dallo scorso anno, c’è stata un’escalation complessiva della crisi ucraina.

La Cina ha sempre sostenuto una posizione obiettiva e imparziale basata sul merito della questione e ha promosso attivamente colloqui di pace

. Ho avanzato diverse proposte: vale a dire, osservare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, rispettare le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi, sostenere tutti gli sforzi che favoriscono la soluzione pacifica della crisi e garantire la stabilità dell’industria e dell’approvvigionamento globali Catene. Sono diventati i principi fondamentali della Cina per affrontare la crisi ucraina”, illustra Xi.

“Non molto tempo fa, abbiamo reso nota la posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina, che tiene conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti e riflette la più ampia comprensione comune della comunità internazionale sulla crisi”, le parole di Xi Jinping. “Non esiste una soluzione semplice a un problema complesso. Riteniamo che finché tutte le parti abbracceranno la visione di una sicurezza comune, globale, collaborativa e sostenibile e perseguiranno un dialogo e una consultazione equilibrati, razionali e orientati ai risultati, troveranno un modo ragionevole per risolvere la crisi e un ampio percorso verso un mondo di pace duratura e sicurezza comune”.

“La Russia è stato il primo paese che ho visitato dopo essere stato eletto presidente 10 anni fa. Negli ultimi dieci anni ho effettuato otto visite in Russia. Sono venuto ogni volta con grandi aspettative e sono tornato con risultati fruttuosi, aprendo un nuovo capitolo per le relazioni Cina-Russia insieme al presidente Putin”, dice Xi. “Entrambi i paesi sostengono una politica estera indipendente e considerano la nostra relazione un’alta priorità nella nostra diplomazia”.

“Guidate da una visione di amicizia duratura e cooperazione vantaggiosa per tutti, Cina e Russia si impegnano a non allearsi, a non confrontarsi e a non prendere di mira terze parti nello sviluppo dei nostri legami. Ci sosteniamo reciprocamente fermamente nel seguire un percorso di sviluppo adatto alle nostre rispettive realtà nazionali e sosteniamo reciprocamente lo sviluppo e il ringiovanimento. La relazione bilaterale è diventata più matura e resiliente”, afferma il presidente cinese.