Cine34, cos’è e come vederlo: Mediaset Extra cambia numerazione

In questi giorni se n’è fatto un gran parlare: Cine34 è il nuovo canale interamente dedicato al cinema italiano di proprietà di Mediaset che alzerà il sipario sulla propria programmazione a partire dal 20 gennaio. Proprio oggi infatti sarà possibile vedere Cine34 che nel giorno della sua inaugurazione dedicherà l’intera giornata al cinema di Federico Fellini, nel giorno del suo centesimo compleanno.

Tanti i capolavori che andranno quindi in onda su Cine34, nuovo canale interamente dedicato al cinema che perfezionerà quindi l’offerta cinematografica di Iris, al quale si aggiungerà. Il nuovo canale Mediaset, come lascia intendere il nome, sarà visibile sul canale 34 del digitale terrestre, prendendo quindi il posto di Mediaset Extra, che cambierà numerazione.

Come vedere Cine34

Attenzione però, perché la nuova numerazione non sarà automatica e dovrà essere fatta manualmente attraverso la ricerca di nuovi canali attivabili dal proprio televisore con l’ausilio del telecomando. Se quindi al momento non vedete Cine34 non temete, basterà aggiornare la vostra lista dei canali e arriverà sul numero 34 del digitale.

L’offerta di Cine34 si snoda attraverso epoche e generi cinematografici ben delineati nel palinsesto. Ad ogni giorno, infatti corrisponderà un genere diverso. Se avete voglia di vedere una commedia sexy allora il giorno giusto per voi è il martedì, per i western c’è il sabato, mentre per i cult la domenica. A cui si aggiungono anche il genere classico, giallo e thriller. Insomma un’offerta ricchissima per Cine34 che apre i battenti oggi 20 gennaio.