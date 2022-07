Cinema – Dal 10 agosto a Terracina al via il ‘Festival Corti sul Mare’, diretto da Ovidio Martucci

Con il comunicato stampa ufficiale edito oggi da parte del Direttore Artistico Ovidio Martucci titolato attore e presentatore televisivo è stato svelato il programma del cerimoniale protocollare di inaugurazione del grande FESTIVAL CORTISULMARE 2022

Il taglio del nastro avverrà il 10 Agosto 2022 alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi Terracina insieme ad Ovidio Martucci la Madrina Nadia Bengala ed i vertici della Curia Vescovile della Diocesi Latina Terracina Sezze Priverno, ed i registi e attori finalisti della prima serata proprio per gli argomenti sociali e tematiche sociali dei 35 Film a chiusura serata sarà proiettato il Film Don’t Forget, girato nel 2021 trattante la strage nazista del 7 4.1944 avvenuta a Terracin, ed è un omaggio del Regista Ovidio Martucci per la città sua nativa.

Il 31 luglio 2022 uscirà in tutte le chiese del Lazio ed in edicola con uno speciale su AVVENIRE La7 quotidiano cattolico nazionale dedicato al FESTIVALCORTISULMARE le sue tematiche sociali dei film finalisti parlando della proiezione esclusiva del Film Don’t Forget il 20 Agosto 2022 con presenti i vertici della Curia vescovile di Terracina poiché il film nel 2021 è stato girato nelle chiese Duomo di Terracina Concattedrale di San Cesareo , Santissimo Salvatore e Santuario Maria SS Delibera con autorizzazioni e patrocinio da parte dell’ufficio Comunicazioni Diocesi di Latina e supporto logistico dato al grande Regista Ovidio Martucci un docufilm in memoria di Antonia Martucci e Padre Biagio dei Frati Cappuccini per il bene fatto.

Media Partner Ufficiale CARTOCCI cinematography technology CARMÈ Ristorante Ufficiale CANTINA SAN ANDREA Vino Ufficiale GOTHAM vettore exclusive festival AREA DIGITALE graphic red carpet

