Clochard trovato morto a Roma

È stato trovato a Roma il corpo senza vita di un clochard. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto intorno alle 11.20 nel parcheggio di un supermercato in via Aspertini, zona Tor Bella Monaca. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza.

L’uomo, tra i 50 e 60 anni, non portava con sé i documenti. Probabilmente non ha resistito al grande freddo che ha colpito la capitale in questi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, la polizia locale e il 118. Non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. La salma è stata portata all’ospedale di Tor Vergata.