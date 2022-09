Codici – Torna Chef Save The Food: 10 nuovi episodi per la lotta allo spreco nei supermercati

Siamo ai blocchi di partenza: sta per tornare Chef Save The Food, progetto di Codici Lombardia finanziato da Regione Lombardia, nato nel 2017 e che ha un unico obiettivo: educare a un consumo alimentare sostenibile e responsabile, evitando gli sprechi.

“Quest’anno Chef Save The Food torna in un’edizione speciale – dichiara Davide Zanon, Responsabile dell’ufficio Progetti di Codici e Responsabile Regionale di Codici Lombardia – e con un obiettivo ancora più grande: coinvolgere la grande distribuzione nella lotta allo spreco alimentare. In collaborazione con Carrefour, una delle maggiori catene di supermercati presenti sul territorio lombardo, abbiamo pensato di coinvolgere lo chef Giuseppe Postorino del ristorante L’alchimia, una stella Michelin, per utilizzare i prodotti in scadenza, i prodotti con packaging danneggiato, le rimanenze di magazzino e gli avanzi ancora commestibili per preparare gustose ricette.

La lotta allo spreco alimentare è tra gli “Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” approvati nel settembre del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, come tutti i più grandi cambiamenti, deve partire dal singolo cittadino; mai come in un periodo come quello attuale è fondamentale mettere in campo, come singoli cittadini, le cosiddette best practices che devono entrare a far parte della nostra quotidianità. Essere in grado di combattere lo spreco alimentare, oltre a ridurre gli scarti, aiuta anche a risparmiare”.

Alla conduzione delle 10 puntate ci sarà sempre Chiara Carcano che seguirà da vicino l’operato dello Chef Postorino che con delle ricette creative e sfiziose cercherei di sfruttare al meglio i prodotti a sua disposizione.

Partner dell’iniziativa MDM – Marketing Differently Made – sempre più coinvolta in progetti di comunicazione dall’alto impatto sul territorio.

“Il cibo non è solo sostentamento.

Il cibo non è neanche solo gusto ed esplorazioni culinarie.

Il cibo è fondamentale per noi esseri umani, che dobbiamo restituire la preziosità che esso ci regala ed impegnarci ad evitarne lo spreco.

Una consapevolezza di quanto e soprattutto come mangiamo, passa anche con la gestione delle materie prime, delle risorse che necessitiamo per produrle e dunque infine con l’impegno a finalizzare un circolo virtuoso, con una attenzione particolare ad evitare lo spreco”.

