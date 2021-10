Colla (Emilia Romagna): “Centro Innovazione Philip Morris è hub che tiene insieme filiera”

“Stiamo parlando di un grande hub di innovazione per il Paese, un’eccellenza che tiene insieme una filiera”. Ad affermarlo è Vincenzo Colla Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione intervenendo all’inaugurazione del nuovo Centro per l’Eccellenza Industriale, il più grande al mondo di Philip Morris International per industrializzazione, innovazione di processo, ingegnerizzazione e sostenibilità, che si è tenuto oggi a Crespellano (Bologna).

“Noi pensiamo che ci sia un ingrediente – ha aggiunto – in questa Regione, c’è una strategia che dà garanzie agli investimenti. Perché un imprenditore fa un investimento qui? Le imprese non verrebbero a investire se ci fosse un deserto. Qui si trovano istituzioni, università, parti sociali che sanno fare mediazione, che sanno lavorare insieme. Noi vogliamo costruire quelle imprese di qualità che costruiscono lavoro di qualità. Investiremo 100 milioni all’anno per essere attrattivi per i nuovi laureati professionali. Dobbiamo essere bravi a attrarre talenti, faremo una legge per questo, anche per far tornare chi è andato all’estero”.