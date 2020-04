Come un delfino, oggi lunedì 6 marzo l’ultima puntata della serie con Raoul Bova

Come un delfino è diventata in poco tempo una delle fiction più amate dell’ultimo periodo, e pensare che Mediaset ha deciso di riproporla a seguito della rivoluzione del palinsesto dovuto al coronavirus. Diversi programmi sono stati sospesi, tra questi Uomini e Donne, uno dei più seguiti in assoluto, per questo la rete Mediaset ha dovuto coprire lo spazio lasciato dalla trasmissione di Maria De Filippi.

La scelta per lo slot delle 14 e 45 è ricaduta su Come un delfino, la fiction con protagonista Raoul Bova ispirata ad una storia vera. Il successo è stato subito immediato, il pubblico ha infatti premiato al scelta di Mediaset. La storia della fiction appassiona e diverte e presto avrà il suo epilogo. Oggi lunedì 6 aprile, infatti, è prevista l’ultima puntata di Come un delfino.

Come un delfino, di cosa parla

Come un delfino è una serie nata nel 2011 da un’idea di Raoul Bova. L’attore ha infatti voluto raccontare una storia vera alla quale si è sentito subito molto legato. Così è nata la trama e il protagonista: Alessandro Dominici, un ragazzo considerato una stella nascente del nuoto italiano. Tutto faceva pensare che il ragazzo avrebbe preso parte alle gare più importanti, ma un problema cardiaco lo ferma.

Il sogno di diventare un grande nuotatore si è infranto con la scoperta di un problema cardiaco, ma l’amore per la piscina non si è mai interrotto. Tanto che Alessandro decide di diventare un istruttore di nuoto e di aiutare così dei ragazzi in difficoltà. Una storia simile a quella vissuta da Raoul Bova, che prima di decidere di smettere era considerato un nuotatore con un grande futuro. Oggi c’è il gran finale di Come un delfino: l’appuntamento è come sempre su Canale 5 alle 14 e 45.