Comunali, Baruffi (Pd): “Partivamo da una situazione in cui il centrodestra guidava i 2/3 dei comuni, ora siamo testa a testa”

Poco fa, commentando i primi risultati relativi allo spoglio delle elezioni comunai, che hanno avuto luogo in questo week-end, intervenendo in un web talk del gruppo Gedi, il responsabile Enti locali del Pd, Davide Baruffi, ha affermato che “molti comuni andranno al ballottaggio. Partivamo da una situazione in cui il centrodestra guidava i 2/3 dei comuni al voto e ora siamo a un testa a testa. Poche conferme per il centrodestra e molti scontri diretti che si risolveranno tra due settimane“.

Quindi, nello specifico, Baruffi si è infine augurato: “Confido che ad Ancona il risultato di Simonella sia un risultato positivo. Lo scarto è di cinque punti, i 5 Stelle non erano in coalizione… Si deciderà al secondo turno. A Vicenza Possamai è avanti in un comune governato dalla destra nel profondo nord, noi corriamo per vincere fra due settimane“.

Max