Comunali Roma, Gualtieri: “Contento per sostegno Calenda”

Calenda? ’’Sono contento, avevo detto che mi avrebbe fatto piacere avere il suo sostegno e lo ringrazio per avere detto che mi voterà’’. Così Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, a margine di una iniziativa a palazzo Rospigliosi con la lista Civica Gualtieri dopo le parole del leader di Azione ospite di ‘Otto e mezzo’. “Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un’opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e come tale sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più”, ha affermato Calenda.

Quanto alla sindaca uscente Virginia Raggi: “Sì mi ha cercato. E’ assolutamente utile vedere tutti i dossier perché dobbiamo subito partire con l’Expo 2030 per vincere questa candidatura’’. Sulla data ancora nessuna indicazione certa: ‘’Stanno organizzando’’.