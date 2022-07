Comune Roma – Approvato il ‘via libera’ alla ristrutturazione degli uffici di Via della greca

Via libera dalla Giunta capitolina alla delibera per la manutenzione straordinaria di un importante edificio comunale. Con oltre 1,6 milioni a disposizione si punta al ripristino di una porzione del fabbricato che ospita alcuni uffici del Municipio Roma I e della Polizia Locale, posto nell’isolato tra via della Greca, piazza della Bocca della Verità e via dell’Ara Massima di Ercole.

Tali ambienti non possono attualmente essere utilizzati a causa di problemi strutturali che interessano tutti i piani, limitando di fatto l’operatività degli uffici a una sola ala del fabbricato. Una situazione che si trascina da 10 anni e che adesso l’Amministrazione intende risolvere con un intervento di restauro e ristrutturazione, oltre che di ripristino della funzionalità. I progetti verranno realizzati in base alle indicazioni della Soprintendenza di Stato, trattandosi di un edificio vincolato.

“Prosegue il nostro lavoro per garantire sicurezza e accoglienza negli edifici comunali, a vantaggio dei cittadini come dei nostri dipendenti – ha spiegato l’assessore capitolino ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – e oggi poniamo le basi per risolvere l’interminabile vicenda degli uffici di via della Greca che, finalmente, potranno essere ristrutturati”.

