Comune Roma – Santori (lega) sul Bilancio: “Assestamento inutile, un’altra occasione perduta per la città”

“L’assestamento di bilancio in discussione in Campidoglio è una documentazione inutile, le iniziative messe in campo sono fragili e poco coerenti, gli assessorati fanno poco. Il Sindaco continua a sonnecchiare nel suo mondo dorato e i romani restano immersi nella sporcizia e nel degrado, vittime di scarsa sicurezza ed esposti ad un grave e perdurante rischio sanitario tra cinghiali e falò. Roma brucia, ma non l’insostenibile vanità di un Pd che ignora i cittadini e non è in grado di rispondere ai loro bisogni“. Lo ha dichiarato il consigliere della Lega Fabrizio Santori nel corso del suo intervento in Assemblea Capitolina, dove si sta discutendo l’assestamento al bilancio di previsione.

Bilancio, Sartori: “Molti sono i dubbi espressi proprio dallo stesso Oref, accompagnati da raccomandazioni che rischiano ancora una volta di essere ignorate”

“Poco conta che l’Organo di revisione economico finanziario abbia approvato il documento: molti infatti sono i dubbi espressi proprio dallo stesso Oref, accompagnati da raccomandazioni che rischiano ancora una volta di essere ignorate“, insiste Santori. “Si riempiono fogli e fogli di entrate stimate, ci si trastulla con i debiti fuori bilancio: nonostante Roma stia ricevendo oltre 43 milioni di euro dallo Stato, una somma che mai prima era stata messa a disposizione della Capitale, c’è il rischio di buttare via il denaro senza risultati utili alla città e ai suoi abitanti, che ormai ripetono in molti un solo ritornello a dimostrazione della scarsa empatia tra il Primo cittadino e i suoi amministrati: ‘Gualtieri è riuscito a far peggio di Raggi“.

