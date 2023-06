Con l’arrivo delle vacanze diviene fondamentale preparare l’auto per viaggiare limitando al minimo gli imprevisti

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, in molti attendono con trepidazione l’opportunità di organizzare un viaggio in auto alla scoperta di nuovi luoghi. Dalle spiagge sabbiose alle montagne innevate (si fa per dire!), viaggiare ci riempie di storie e nuove esperienze.

Prima di partire: il 56% degli europei si affida all’auto come mezzo di trasporto principale

Ebbene, l’ultima indagine Eurobarometer sulla mobilità sostenibile, per il portale CarVertical, ha rivelato che il 56% degli europei si affida all’auto come mezzo di trasporto principale.

Tuttavia, prima di affrontare un lungo viaggio, è fondamentale prepararsi a guasti improvvisi per garantire un viaggio confortevole e senza intoppi.

Per questo motivo, gli esperti di carVertical hanno condiviso alcuni preziosi consigli su come preparare la propria auto per i viaggi estivi.

Prima di partire in auto: controllare le condizioni degli pneumatici

Intanto, prima di intraprendere un lungo viaggio, è necessario ispezionare i pneumatici per verificare che siano in buone condizioni. Questo comporta il controllo della profondità del battistrada, delle condizioni generali dello pneumatico e la verifica che siano adeguatamente gonfiati alla pressione raccomandata. Se gli pneumatici sono usurati o danneggiati, è consigliabile sostituirli in anticipo.

Prima di partire in auto: eseguire un check-up del veicolo

La manutenzione è un aspetto fondamentale per i proprietari di un’auto. Sia che il vostro veicolo sia stato un compagno affidabile negli ultimi anni o che sia stato acquistato di recente, è importante controllarlo adeguatamente prima di intraprendere un lungo viaggio.

Prima di partire in auto: ispezionate l’impianto di climatizzazione e di raffreddamento

Viste le temperature attese, è fondamentale anche ispezionate l’impianto di climatizzazione e di raffreddamento, per garantire un’esperienza di guida confortevole durante le condizioni climatiche più calde.

Un impianto di condizionamento dell’aria mal-funzionante infatti, può causare disagio e affaticamento, rendendo più difficile concentrarsi sulla guida.

Nel frattempo, un sistema di raffreddamento mal funzionante può causare il surriscaldamento del motore, con conseguenti costose riparazioni e guasti imprevisti.

Prima di partire in auto: verificate la storia del mezzo, informarsi su eventuali danni passati, e alteramenti del chilometraggio

Infine, si legge nell’indagine Eurobarometer sulla mobilità sostenibile, per il portale CarVertical, verificate la storia dell’auto e ottenete informazioni su danni passati e alteramenti del chilometraggio, che possono aiutare a trovare i punti deboli di un veicolo e a risolverli prima di mettersi in viaggio.

Prima di partire in auto: fate attenzione ‘all’incognita insetti’

I viaggi estivi in auto possono essere un’esperienza piacevole, ma insetti e cimici possono rovinare tutto. Eventuali punture a parte (occhio ai calabroni), l’ultima cosa che si desidera è una visuale ostruita durante la guida, per questo motivo è essenziale acquistare un liquido lavavetri insetticida. Questi fluidi specializzati sono specificamente progettati per dissolvere ed eliminare i residui lasciati dagli insetti, lasciando i parabrezza perfettamente puliti.

Prima di partire in auto: preparate un kit di emergenza

Rimanere bloccati sul ciglio della strada è un’esperienza che nessuno vorrebbe vivere. Tuttavia, è fondamentale essere pronti ad affrontare l’imprevisto preparando un kit di emergenza.

Questo kit dovrebbe essere composto da elementi essenziali come una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, cavi di avviamento, un misuratore di pressione per pneumatici e, se possibile, una ruota di scorta.

Inoltre, considerate l’aggiunta di un caricabatterie portatile per il telefono, una coperta oltre a snack non deperibili e acqua per rimanere idratati e pieni di energia in caso di tempi di attesa prolungati.

Prima di partire in auto: fare le valigie in modo intelligente e viaggiare leggeri

Per garantire un viaggio tranquillo e confortevole, fate le valigie in modo oculato. Date priorità agli oggetti essenziali e liberatevi di quelli superflui per ridurre il peso e aumentare lo spazio.

Tenete gli oggetti importanti a portata di mano e mettete in valigia indumenti e attrezzature adeguate per proteggervi dal sole. Un’auto ben organizzata e leggera contribuirà a ridurre il consumo di carburante e ad aumentare l’efficienza complessiva, garantendo un viaggio piacevole e senza stress.

Insomma, come abbiamo visto, preparare l’auto per un viaggio in auto richiede sicuramente un po’ di pianificazione e di impegno, ma la ricompensa ne vale la pena. In questo modo, le vacanze estive o anche una breve fuga nel fine settimana saranno prive di stress e non dovrete preoccuparvi di alcun problema relativo all’auto.

