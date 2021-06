Concorso comune di Roma oggi 25 Giugno 21: tutto rimandato, ecco perché

Niente da fare. Delusione e rabbia tra i candidati al concorso al Comune di Roma convocati questa mattina, venerdì 25 giugno, per l’ultima sessione di prove dedicata al profilo professionale di Funzionario Amministrativo.

Concorso comune di Roma oggi 25 Giugno 21: tutto rimandato

La fila ordinata verso i padiglioni della Fiera di Roma, la consegna del tampone negativo al Covid-19, la registrazione e il ritiro del tablet per sostenere la prova unica, digitale e scritta. 60 domande a risposta multipla in 60 minuti. Per qualcuno la prova della vita, l’ambizione di lavorare negli uffici di Roma Capitale. Mesi di studio, per arrivare a il giorno fatidico. E invece no.

Dovranno attendere ancora gli aspiranti funzionari del Comune di Roma: prova interrotta e annullata “per problemi tecnici”. Riscontrate due risposte identiche ad una domanda” – racconta chi era tra i banchi. E ai candidati ancora nessuna comunicazione circa il recupero della sessione, e sui gruppi social dei concorsisti sale la protesta.

Tra le centinaia di candidati che questa mattina hanno raggiunto la Fiera di Roma per la prova del concorso al Comune sono tantissimi coloro che arrivano da fuori città: hanno affrontato spese per treni, aerei, viaggi e alloggio.

E’ rivolta anche per chi ha effettuato il tampone a pagamento e che andrà essendo valido solo quello fatto entro le 48 ore dalla prova.