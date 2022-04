Conference League, la Roma cade ancora col Bodo. Mou: “Speriamo di avere un buon arbitro a Roma”

La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma il gelo di Bodo rischia di congelare il piano di Mourinho. L’allenatore giallorosso non riesce a riscattare la batosta subito in Norvegia a inizio stagione, che ha confessato essere stata “la più brutta sconfitta della mia carriera”. Con il Bodo, in trasferta, la Roma perde ancora.

I giallorossi cadono per 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Conference League, lasciando il conto aperto fino al ritorno all’Olimpico. Sperava in un risultato migliore Mourinho, che pure rimane fiducioso per la conquista della semifinale. Al termine della gara Mou ha analizzato la sconfitta: “I due gol arrivano uno da palla inattiva, di quelli che piace molto fare e poco ricevere, mentre il primo è assolutamente ridicolo”.

A preoccupare l’allenatore è l’infortunio di Mancini: “La cosa che mi preoccupa di più però è l’infortunio di Mancini: è un infortunio che io chiamo da ‘campi di plastica’. Abbiamo perso 2-1 ma abbiamo il secondo tempo da giocare all’Olimpico con la nostra gente. Non ho paura a dirlo: mi sento il favorito per le semifinali. Ovviamente giochiamo con una squadra forte, ma ho totale fiducia nei giocatori, nello stadio, nei tifosi”.

Mou per il ritorno ha le idee chiare: “Ho anche fiducia di avere un buon arbitro con un buon assistente. Già la prima volta che abbiamo giocato a Roma l’arbitro non ha visto 2 rigori nettissimi per noi, oggi ha dato un fuorigioco ridicolo su rimessa laterale, questo dimostra il livello. Pellegrini? – ha concluso – Per la qualità che ha, deve fare di più”.