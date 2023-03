Conference League, oggi Lazio-Az Alkmaar : come vedere la partita in tv e in streaming

(Adnkronos) – La Lazio in campo oggi, martedì 7 marzo, allo stadio Olimpico alle 18.45 contro l’Az Alkmaar per inaugurare gli ottavi di Conference League. Come vedere la partita di oggi in tv. Il match tra i biancocelesti e gli olandesi non sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vederla in diretta per gli abbonati su Dazn in streaming.

La partita è disponibile anche per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (numero 254), su SkyGo e Now TV.