Conference League, per le semifinale e la finale ufficiale l’utilizzo del Var

Anche la Conference League avrà il suo occhio elettronico. La competizione Uefa introdotta quest’anno dopo Champions League ed Europa League finora non ha potuto contare sulla tecnologia per evitare o correggere eventuali errori arbitrali. Le cose cambieranno in vista delle semifinali della finale.

Le gare interessate saranno quindi quelle tra Feyenoord-Marsiglia e Leicester City-Roma, che si decideranno nella doppia sfida andata e ritorno. Anche per la finale che si giocherà il 25 maggio a Tirana, Albania, gli arbitri potranno fare affidamento sul Var. Ad annunciarlo è stata la stessa UEFA.

Questo il comunicato: “La UEFA ha deciso di introdurre il VAR (Video Assistant Referee) nelle semifinali della UEFA Europa Conference League. Come annunciato in precedenza, il VAR sarà utilizzato anche nella finale del 25 maggio a Tirana (Albania). Attualmente è in fase di studio l’uso del VAR nelle fasi precedenti della prossima edizione del torneo”.

E’ possibile quindi che l’utilizzo del Var sia implementato il prossimo anno in Conference League già a partire dalle prime fasi. Di seguito il calendario delle semifinali e della finale, caratterizzate dall’utilizzo del cosiddetto ‘occhio elettronico’: Leicester-Roma (andata 28 aprile, ritorno 5 maggio) Feyenoord- Olympique Marsiglia (andata 28 aprile, ritorno 5 maggio).