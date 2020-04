Conferenza Conte oggi: orario, dove vederla in diretta e ultime notizie live

Il Premier Giuseppe Conte terrà una nuova conferenza stampa oggi in diretta da Palazzo Chigi. Per aggiornare tutti gli italiani sull’emergenza Coronavirus in Italia il Presidente del Consiglio si collegherà in live streaming e sulle principali emittenti televisive all news per spiegare alla nazione quello che succederà nelle prossime settimane.

In molti si domandano infatti quando finirà la quarantena e quando scatterà la famosa “Fase 2” che permetterà ad alcune tipologie di negozi di tornare a riaprire. In attesa di scoprire tutte le novità in tempo reale con la conferenza di Giuseppe Conte di stasera, 9 aprile, ricordiamo che con buona probabilità il lockdown di tutta Italia subirà un prolungamento di altre due settimane e cesserà quindi solo il prossimo 3 maggio.

Diretta Giuseppe Conte: orario conferenza stampa di oggi

Per tutti i dettagli e le conferme del caso non ci resta che attendere la conferenza di Conte di oggi, giovedì 9 aprile 2020, alle ore 20.20. Per seguire in diretta il discorso di Conte sarà sufficiente collegarsi su Italia Sera all’orario di inizio della conferenza o, in alternativa, guardare la tv sui canali all news SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24.