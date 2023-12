Confindustria: economia italiana in stagnazione

Secondo il Centro Studi di Confindustria, l’economia italiana sta attraversando una fase di stagnazione. Sebbene l’inflazione sia rientrata, l’economia mostra debolezza, con settori come l’industria e i servizi ancora in difficoltà. Tuttavia, il turismo rappresenta un elemento positivo, mantenendo l’economia a galla. L’export di servizi ha registrato un aumento del 4,1% fino a settembre, trainato dalla spesa elevata degli stranieri in viaggio in Italia. Il settore alberghiero ha beneficiato di un vero e proprio boom, con un aumento del fatturato dei servizi di alloggio del 28,8% nel terzo trimestre rispetto al 2019. Ci sono ancora margini di crescita, specialmente nel settore dell’alloggio, con l’utilizzazione dei letti negli esercizi alberghieri che può salire ulteriormente. Tuttavia, le prospettive rimangono incerte a causa della fase di stagnazione, sia a livello nazionale che globale. Si sottolinea la necessità di cogliere i cambiamenti nel settore turistico, comprese le preferenze dei viaggiatori, le nuove destinazioni e il ruolo delle nuove tecnologie.