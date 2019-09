Consigli fantacalcio 6^ giornata: 5 attaccanti per il prossimo turno

La quinta giornata di campionato finirà solo stasera, ma per molti è già tempo di proiettarsi alla 6^ giornata di campionato. Il fantacalcio infatti non aspetta nessuno, nemmeno possibili infortuni e ballottaggi. Per questo i fantallenatori sono già a lavoro per preparare la prossima formazione.

Il turno infrasettimanale, si sa, scombussola piani e ribalta prospettive. Quello che poteva sembrare intoccabile venerdì scorso può essere stato messo in discussioni con una partita di mezzo. È il caso di alcuni attaccanti, a secco di gol e alla ricerca della via della rete.

Fantacalcio, 5 attaccanti per la 6^ giornata

La voglia di riscatto può essere l’ingrediente giusto per ripartire ancora meglio di prima. Per questo tra i 5 attaccanti che vi consigliamo per la 6^ giornata di Serie A ce ne sono diversi che per un motivo o per l’altro sono alla ricerca del guizzo che possa svoltare la stagione non iniziata nel migliore dei modi.

È il caso di Gervinho ad esempio, che si è visto annullare due gol dal VAR per poi prendere anche un votaccio in pagella, a causa del suo ‘egoismo’. Anche Immobile vorrà di certo riscattarsi dopo la sfuriata durante l’uscita dal campo con il Parma e la prova incolore con l’Inter. Di seguito 5 attaccanti per il fantacalcio consigliati per la sesta giornata di Serie A.

Milik

Immobile

Simeone

Gervinho

Zapata