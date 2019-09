Conte-bis: Governo entro martedì, al massimo mercoledì

Mostra sicurezza il presidente incaricato Giuseppe Conte durante il suo intervento alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana. Per il premier tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico “c’è un buon clima di lavoro” con l’obiettivo di far nascere un Governo di discontinuità, per “un’ampia stagione riformatrice per il Paese”.

Lo stesso Conte respinge fermamente l’etichetta di “premier del M5s”, e conferma la deadline per la formazione del nuovo Governo tra martedì e mercoledì.

Conte-bis: domani il voto su Rousseau. Duro attacco di Salvini

“Davvero non hanno dignità, oggi ha detto tranquillamente che lui non è dei 5 stelle. Pensate la faccia di tolla, ha detto tranquillamente non sono militante dei 5 stelle, non vado ai vertici dei 5 stelle, anzi ho votato a sinistra. Abbiamo avuto senza saperlo un presidente del Consiglio di sinistra per un anno”. Non le manda a dire Matteo Salvini, intervenuto al Berghem Fest. Il leader della Lega dà appuntamento “all’Italia per bene in piazza” il 15 settembre a Pontida e il 19 ottobre a Roma.

Aggiornamento ore 8,00

Sul Conte-bis pende la votazione della piattaforma Rousseau. Domani, dalle 9 alle 18, gli iscritti decideranno se dare il via libera o meno all’esecutivo giallorosso. “Sei d’accordo che il Movimento 5 stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Oltre al quesito, sulla piattaforma sarà presente il “programma negoziato” col Pd.