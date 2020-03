Conte: “Stiamo lavorando tutti per aiutare la Lombardia”

Non è ovviamente caduto nel vuoto l’appello del governatore lombardo Fontana, così come la protesta dell’assessore Gallera, esterefatto dall’arrivo da Roma, di una partitura di mascherine…non idonee.

Poco fa infatti il premier Conte ha affermato che “La nostra priorità è far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario che con coraggio e spirito di abnegazione si sta prodigando per la cura dei cittadini, dedicandosi a questa emergenza sanitaria senza risparmiare energie”.

“Il governo si sta impegnando per la Lombardia”

“Come governo – aggiunge Conte – siamo strenuamente impegnati – e io stesso attraverso contatti con i miei omologhi – per procurare in tempi brevissimi i dispositivi di protezione che consentano loro di lavorare in massima sicurezza. C’è massima attenzione per la situazione in Lombardia”.

