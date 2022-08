Conte Vs la Meloni: “Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca”

In questi giorni in molti hanno ‘rilanciato’ sui social il drammatico ed orribile tentativo di stupro, avvenuto nei giorni scorsi a Piacenza da parte di un extracomunitario a danno di una lavoratrice dell’Est. Una vicenda che ha impressionato il paese intero. Fra quanti hanno scelto di condividere il video, anche la leader di Fdi, Giorgia Meloni la quale, per questo è stata duramente criticata.

Conte riporta l’imbarazzo ed il disagio della vittima dello stupro, riconosciuta proprio dal video postato nei social

Ed oggi il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha deciso di tornaci su, ‘usando a sua volta’ politicamente l’accaduto. Conte ha infatti riportato quanto affermato dalla vittima del tentativo di stupro che, dai giornali, ha denunciato che per via del video finito sui social è stata riconosciuta, e questo le causa ovviamente grande imbarazzo e disagio.

Conte: “Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza rispetto per la sofferenza”

Così, prendendo anch’egli ‘la palla al balzo’, dalla sua pagina Fb il leader pentastellato ha attaccato la Meloni: “Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell’eco mediatica, di chi patisce una turpe violenza. Questo scempio è quanto di più lontano dal nostro modo di intendere la dignità delle persone“.

La Meloni replica: “Ho pubblicato un video che era completamente oscurato, l’ho preso dalla stampa”

Più tardi, nell’ambito di un incontro tenutosi nel pomeriggio ad Ancona, la leader di Fdi Giorgia Meloni, ha tenuto a tornare in merito all’accaduto tenendo a rimarcare che “Ho pubblicato un video che era completamente oscurato. Non ho parlato con questa persona, ma siccome sono molto sensibile a queste materie, non avrei mai pubblicato un video che potesse far riconoscere la vittima. Francamente rimango un po’ colpita dalla polemica, soprattutto perché è circoscritta a me, perché il video l’ho preso dalla stampa, la cassa di risonanza in Italia ce l’hanno prima i quotidiani, che sono quelli che fanno informazione“.

