Continuano a diminuire i malati di Covid-19 nel Paese, ma non i morti, giunti a 26.384

Come ormai tutti i giorni, nell’ultima settimana continuiamo a registrare un miglioramento generale della situazione coronavirus nel Paese anche se, come conferma la Protezione civile, sia in Lombardia che in Piemonte le cose non riescono ad andare al passo con le altre regioni italiane.

Oltretutto, ciò che rende inquietante la ‘miglioria’ generale, è ancora l’alto numero di vittime che si continua a registrare. Nelle ultime 24 ore infatti ci sono stati altri 415 decessi, che portano 26.384 i morti dall’inizio dell’emergenza.

Per quel che riguarda invece la situazione generale, ha illustrato poco fa la Protezione civile da Roma, attualmente i positivi sono 105.847, dunque rispetto a ieri 680 in meno.

Crescono ancora ‘vertiginosamente’ i guariti che, con i 2.622 delle ultime 24 ore sono arrivati 63.120.

In calo anche i pazienti ricoverati, attualmente 21.533, in virtù dei 533 in meno da ieri e, fortunatamente prosegue anche il miglioramento nelle terapie intensive dove, meno i 71 delle ultime 24 ore, ad oggi 2.102 i pazienti costretti alla ventilazione meccanica.

Max