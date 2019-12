Conto alla Rovescia, chi è Mattia Batinti, il nuovo campione che ha vinto subito il montepremi: età, città, quanto ha vinto, Time Out, gag Rocco Siffredi con Gerry Scotti

Una nuova svolta ieri sera nel programma preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, vale a dire Conto alla Rovescia. Ancora una volta una svolta, c’è una nuova persona ad aggiudicarsi il titolo di campione, e si tratta di un giovane che ha anche vinto subito il montepremi in gioco.

Di chi si tratta nel particolare? E quanto ha vinto? Come è andata in gara, specialmente nella manche del Time Out? E cosa sappiamo di lui? E’ presto detto. Ecco tutte le info sul nuovo campione.

Conto alla Rovescia, chi è Mattia Batinti, il nuovo campione

Il nuovo campione del game di Canale 5 è Mattia Batinti, ed è un ragazzo di 19 anni che ha subito catturato l’attenzione non solo di Gerry Scotti ma anche del pubblico per la sagacia con cui ha affrontato la gara.

Cosa sappiamo su di lui? Ebbene, Mattia Batinti è un ragazzo molto giovane, di appena 19 anni e viene da Perugia. Il giovane fa lo studente, ed ha dimostrato subito una buona preparazione e una lungimiranza analitica nell’affrontare le varie fasi dei gioco preserale di Gerry Scotti.

Il giovane campione perugino ha superato le concorrenze ed è arrivato alla gara del Time Out: laddove, partendo da 54.000 euro di montepremi, ha saputo dare le venti risposte esatte utili per arrivare alla vittoria.

Di conseguenza, complici i tagli del malloppo, il concorrente ha portato a casa circa 30 mila euro, per l’esattezza si tratta di 29,643 euro di montepremi. E’ il 4° concorrente che vince nel preserale da quando è in onda.

A margine del programma, sono balzate all’attenzione del pubblico alcune cose su di lui: una in particolare ha avuto il sapore dell’ironia e di un simpatico siparietto con il conduttore Gerry Scotti il quale nel porre una domanda su incroci di nomi di vip che hanno preso spunto nel nome d’arte ha citato (ed era poi la risposta giusta) il noto porno attore Rocco Siffredi.

Il giovane campione ha risposto positivamente alla domanda ammettendo di conoscerla per via del fatto di essersi documentato, tempo addietro, sulla biografia dell’attore. In questo senso il conduttore Gerry Scotti ha saputo cavalcare l’elemento e la informazione, ironizzando e giocando col campione.

Anche lui è stato al gioco: e quando ha vinto, Gerry gli ha chiesto se volesse chiamare e invitare il noto porno attore ai festeggiamenti dopo il successo.

A parte questo, Gerry Scotti ha sottolineato la bravura del nuovo campione tanto giovane da poter essere quasi ‘un nipote’, ha detto Scotti.

In precedenza c’era stata una conferma a Conto alla Rovescia, il seguito programma preserale di Gerry Scotti che su Canale 5 tira la volta al TG e, poi, ovviamente, alla prima serata. Dopo essere salito alla ribalta nella puntata precedente, infatti, il campione in carica Carlo Paolicelli si è confermato. Nella puntata di ieri, il concorrente è giunto al Time Out con una chance di vittoria pari a 62.000 euro di montepremi ma, non riuscendo a rispondere a più di 18 domande nei tempi prescritti, il campione non ha vinto il bottino.

Prima ancora, il nuovo campione Carlo Paolicelli, non aveva saputo far molto di meglio. Il 39 enne della provincia di Foggia nella manche del time out giocandosi un montepremi di 53,500 euro non ha saputo vincere perchè ha dato solo 18 risposte esatte. Dunque per appena due domande non si è accaparrato il bottino.

E prima ancora cosa era successo nel game? Dopo una fase di continuità con un campione come Davide Perdon che si era confermato più volte a aveva anche vinto un buon montepremi, si è assistito a un colpo di scena. Quale? Semplice: è arrivato un nuovo campione. Chi è? Si farebbe meglio a dire campionessa in realtà, perchè si tratta di Norma Pedrali, che ha preso il posto del precedente leader. La donna, che fa la tabaccaia e viene da Palazzolo Sull’Oglio, ha vinto la concorrenza e si è aggiudicata il titolo di leader.

Ma poi, arrivata al Time Out non ha saputo vincere il montepremi perché, pur giocando con un bottino di 46,800 euro non ha potuto per questioni di secondi vincere i soldi. Come mai?

Pur avendo indovinato le risposte la donna lo ha fatto oltre i tre minuti di tempo disponibili, avendo risposto a diciassette quesiti, non ha potuto aggiudicarsi il premio in denaro.

