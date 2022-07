Copenaghen, sparatoria in centro commerciale: 3 morti

(Adnkronos) – E’ salito a tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri in serata in un centro commerciale a Copenaghen, in Danimarca. Ci sono anche altre tre persone ferite in modo grave. Lo ha riferito l’ispettore capo di Copenaghen Soeren Thomassen.

La polizia di Copenaghen ha arrestato un uomo danese di 22 anni. L’aggressore ha agito da solo e secondo l’indagine, non per motivazioni razziste, ha sottolineato l’ispettore capo.

Le vittime sarebbero un uomo sulla quarantina e “due giovani”, ha fatto sapere ancora Thomassen aggiungendo che molte persone sono rimaste ferite, tre in modo grave, nella sparatoria avvenuta nel centro commerciale di Field, uno dei più grandi della Scandinavia