Coppa Italia, Roma-Cremonese 1-2 nei quarti di finale

(Adnkronos) – La Roma viene sconfitta in casa per 2-1 dalla Cremonese, che vince all’Olimpico nel match dei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica per le semifinali, dove affronterà la Fiorentina. I giallorossi finiscono a sorpresa k.o. contro la formazione lombarda, fanalino di coda della Serie A, che passa nella capitale con il rigore di Dessers e l’autorete di Celik.

Il match si sblocca al 26′. La Roma si fa male da sola con l’errore clamoroso di Kumbulla: palla regalata a Dessers che vola verso la porta giallorossa e viene steso da Rui Patricio. Rigore, Dessers non sbaglia e 0-1. La formazione di Mourinho cerca di reagire ma fatica a creare occasioni nitide. Nel finale di frazione i padroni di casa reclamano un rigore per un intervento su Pellegrini, nessun fischio dopo la revisione al Var. In avvio di ripresa, la Roma completa l’harakiri. Okereke mette in mezzo un pallone che Celik, con un intervento sgangherato, deposita nella propria porta: 0-2 al 49′. La Roma non ha più nulla da perdere e si riversa nella metà campo avversaria. Pellegrini (63′) e Smalling (71′) vanno vicini al gol: prima Sarr para, poi la mira del difensore giallorosso è imprecisa. Al 77′ ci prova Abraham, palo pieno. La Roma non molla e al 94′ accorcia le distanze con uno splendido diagonale di Belotti: 1-2. I padroni di casa hanno pochi secondi a disposizione, la rimonta rimane un sogno: la Cremonese vince e va in semifinale.