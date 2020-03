Coronavirus a Monterotondo, c’è un secondo caso: il comunicato del sindaco

Nuovo caso di coronavirus a Monterotondo: il secondo risultato positivo in pochi giorni. A renderlo noto è il sindaco del comune Riccado Varone che ha confermato il contagio e lanciato un appello ai cittadini: “Cari Cittadini e care cittadine, abbiamo da poco concluso una riunione del COC che come vedete abbiamo svolto anche noi con le dovute precauzioni di distanza e all’aperto”.

“Vi comunico che con ulteriore comunicazione della Direzione Generale della ASL Roma5 ho ricevuto notizia di un nuovo soggetto, residente nel nostro Comune, risultato positivo al tampone naso-faringeo per il virus Covid-19 Attualmente il paziente risulta in isolamento presso la propria abitazione. Sono in atto le procedure di indagine epidemiologica sui contatti avuti dal paziente. Come sempre seguiremo in modo scrupoloso i protocolli stabiliti dalla legge”

“State calmi”

Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha invitato i cittadini alla calma: “Vi invito a rimanere calmi, a seguire in modo tassativo le disposizioni e le limitazioni in vigore, ad avere la massima collaborazione che fino ad ora state dimostrando a migliaia, soprattutto per le tante attività commerciali che con un po’ di pazienza ma soprattutto buon senso, si stano adattando alle disposizioni di legge”.

Prosegue il messaggio: “Firmerò tra qualche minuto un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che chiude parrucchieri, acconciatori, barbieri e saloni di bellezza, a mio avviso è necessario in questo momento. Attenetevi e condividete esclusivamente le comunicazioni che verranno pubblicate sulla mia Pagina Facebook Riccardo Varone Sindaco o sui canali ufficiali del Comune di Monterotondo, tra le quali il Canale Telegram “Comune di Monterotondo”, che sta avendo un ottimo riscontro”, conclude il messaggio del sindaco di Monterotondo.