Coronavirus, a Napoli le persone chiuse in casa si affacciano ai balconi e cantano insieme. Ecco quale canzone (VIDEO)

Chi l’ha detto che restare a casa per via del coronavirus allontana le persone? Dopo i primi casi di striscioni “andrà tutto bene” e i casi, come a Benevento, di piccoli e brevi concerti da balcone, ecco che, anche a Napoli la storia si ripete.

E come poteva essere altrimenti, conoscendo la proverbiale vena artistica e ‘comunitaria’ della città partenopea: per fronteggiare la paura de coronavirus e per vincere le distanze che obbligano le persone a stare lontane, senza toccarsi e vedersi o abbracciarci, a Napoli la gente canta tutta insieme dai balconi, in un unico coro.

Ecco il video

Incredibile guardate cosa succede a Napoli con le persone chiuse in casa per il coronavirus! ❤Incredibile!❤guardate cosa succede a Napoli con le persone chiuse in casa per il coronavirus! Posted by Free Wings on Thursday, March 12, 2020

La canzone che i napoletani cantano affacciati al balcone tutti insieme è “Abbracciame”: succede nellaa zona di via Duomo, laddove le note della canzone Abbracciame di Andrea Sannino che arrivano da una singola abitazione, in pochi attimi diventa un unico coro.

Decine di cittadini sono usciti sul balcone e hanno cominciato a cantare”.

“La gente come noi non molla mai”, dicono i napoletani. In questo caso, il concetto si estende a tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o distanze geografiche. Perchè, in fondo, il popolo italiano crede, spera, e lotta affinchè #andràtuttobene,