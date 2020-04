Coronavirus, cassa integrazione in deroga per colf e badanti e baby sitter: ecco quanto e quando  

Coronavirus, cassa integrazione in deroga per colf e badanti e baby sitter:...

Sono giorni difficili non solo dal punto di vista sanitario quelli che ci accompagnano verso la Fase2 ma anche dal punto di vista economico. Parte d’Italia è sulle ginocchia, e sta davvero facendo fatica. Moltissimi italiani in attesa della famigerata promessa della cassa integrazione, sono alle prese con difficoltà contingenti e con mille domande.

Sono diverse le categorie di persone e lavoratori in grave crisi, specialmente perchè non sanno se e quando questi sostegni verranno erogati, e se il loro settore entra nelle indicazioni governativi.

Molti si chiedono: cme funziona l’iter della cassa integrazione? Quando arriva, e a chi, e in che modalità, e quanto ci sarà in busta paga? L’emergenza coronavirus sta depauperando le risorse, sia economiche che mentali, di tanti.

Facciamo un attimo di chiarezza intorno alla proroga di cui si è parlato in queste ore e anche su alcune categorie particolari si soggetti, come le colf e le badanti e baby sitter.

Coronavirus, cassa integrazione per colf e badanti e baby sitter: come fare, quanto ottenere e da quando

Per le colf e baby sitter arriva la Cig in deroga. Che cosa vuol dire? Semplice.

Con 600 milioni viene pagata una sorta di cassa integrazione in deroga, pari ad un importo tra 200 e 400 euro, a favore delle colf e delle badantiche dovranno certificare il calo di attività a causa dell’emergenza coronavirus.

aggiornamento ore 1.45

Ovvio che si parla di tutte quelle situazioni lavorative regolari: si parla di circa 860mila soggetti in Italia. Ebbene, tutte queste persone dovranno dichiare il calo di attività causato dall’emergenza coronavirus.

Lo stesso ministro Gualtieri in audizione ha confermato che oltre alla proroga di due mesi per la Naspi, sarà anche previsto un indennizzo “per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo”.

Coronavirus, Proroga indennità di disoccupazione

Più in generale, come visto, nel decreto Aprile dovrebbero poi esserci 800 milioni per prorogare la Naspi, l’indennità di disoccupazione per 2 mesi a coloro che hanno il sussidio in scadenza.

Dovrebbe esserci anche reddito d’emergenza, un “sussidio temporaneo” per chi non ha nessun altro introito o aiuto pubblico e non può accedere al reddito di cittadinanza.

Budget da un miliardo per un 2,5 milioni di destinatari, pari a un milione di famiglie. L’importo dovrebbe aggirarsi sui 500 euro mensili e per due mesi.

aggiornamento ore 7,15

Cassa integrazione: prolungata di 9 settimane e limiti di reddito Isee per single

I limiti di reddito per un single dovrebbero essere Isee tra 6mila e 15mila euro con una scala da applicare in base ai componenti del nucleo familiare.

E poi: la Cassa integrazione è stata prolungata di 9 settimane con un budget complessivo di 15 miliardi. In questo contesto sarà necessario presentare nuovamente la richiesta all’Inps per un massimo di 5 settimane e si potrà in seguito fare ulteriore richiesta di 4 settimane.

Ad anticipare il sussidio, oltre alle banche, anche Poste Italiane.

aggiornamento ora 10,42