Coronavirus, Cina, altri 119 contagi e 38 morti

I numeri continuano a spaventare, si contano nuove decine di morti, e tantissimi altri contagi in Cina per via del coronavirus. Eppure, secondo gli esperti, i numeri sono in calo.

Benché sia sempre inadeguato parlare di numeri circa le vite umane, va detto come a tutti gli effetti statistiche alla mano, pur nella gravità di una tragedia umana globale, il computo ha una sua ragion d’essere.

La Cina ha registrato 119 nuovi contagi da coronavirus, in calo per il terzo giorno consecutivo, e 38 ulteriori decessi.

Stando ai dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) riferiti fino a martedì, i decessi totali sono a quota 2.981 e le infezioni a 80.270.

I nuovi casi nell’Hubei, epicentro del virus, si sono fermati a 115, e 4 sono quelli relativi al resto della Cina. Il numero di infezioni è sceso a 520, ai livelli più bassi da gennaio.