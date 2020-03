Coronavirus, come sta andando lo spread oggi: analisi differenziale Btp-Bund al 10 Marzo

Il coronavirus colpisce anche sul fronte economico. Lo spread lo sta ampiamente dimostrando.

Apertura n netto calo per per lo spread fra Btp e Bund tedesco: oggi 10 marzo infatti il differenziale segna 216 11 in meno rispetto ai livelli di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale italiano scende all’1,38%.

lntanto il petrolio paga le conseguenze del mancato accordo all’Opec e la contesa dei prezzi tra l’Arabia Saudita , e Russia. Sul mercato di New York il greggio Wti sale del 7,97%, 33,61 dollari al barile, mentre il Brent guadagna l’8,47%, a 37,27 dollari.